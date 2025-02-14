Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dibuka Hari Ini, Jemaah Reguler Bisa Mulai Lunasi Biaya Haji 2025

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |19:52 WIB
Dibuka Hari Ini, Jemaah Reguler Bisa Mulai Lunasi Biaya Haji 2025
Ilustrasi Haji. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) telah membuka tahap pelunasan biaya Haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H pada hari ini, Jumat (14/2/2025). Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit. 

Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menyampaikan bahwa tahap pelunasan Bipih jemaah haji reguler 1446 H ini dimulai 14 Februari - 14 Maret 2025.

“Jemaah Haji sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp2 jutaan. Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya,” kata Hilman dikutip Jumat (14/2/2025).

Untuk diketahui, Keppres Nomor 6 tahun 2025 ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

"Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU),” ujarnya.

Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji:

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00

b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00

c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751,00

d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00

e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.875.751,00

g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00

h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00

i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421,00

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00

 

