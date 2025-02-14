Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Prabowo di Silaturahmi KIM: Sampingkan Urusan Pribadi, Utamakan Kepentingan Rakyat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |20:13 WIB
Pesan Prabowo di Silaturahmi KIM: Sampingkan Urusan Pribadi, Utamakan Kepentingan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto di Silaturahmi KIM (foto : dok ist)
BOGOR — Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan pesan kepada seluruh pihak yang ingin turut mengabdi pada bangsa dan rakyat untuk kesampingkan urusan pribadi, dan utamakan kepentingan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo di tengah-tengah pidatonya dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

“Bagi mereka yang ingin mengabdi, tidak ada tempat dihatinya untuk perasaan pribadi,” kata Prabowo dalam pidatonya 

Prabowo juga meminta agar semua pihak khususnya KIM mengesampingkan perasaan dendam dan benci, karena rakyat membutuhkan pemerintahan yang sejuk.

“Jadi, untuk dendam benci nggak ada. Karena rakyat butuh kepemimpinan yang sejuk, yang baik dan saudara-saudara ada yang mengatakan terobosan-terobosan yang terbaik itu adalah hasil daripada keadaan yang sejuk,” pungkasnya.

 

