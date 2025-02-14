Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ahmad Dhani Soal Efisiensi Anggaran : Puasa Dulu 3 Tahun

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |20:51 WIB
Ahmad Dhani Soal Efisiensi Anggaran : Puasa Dulu 3 Tahun
Anggota DPR dari Partai Gerindra Ahmad Dhani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR dari Partai Gerindra, Ahmad Dhani mengungkapkan, pesan Presiden Prabowo Subianto usai silaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

Tampak Dhani dan sang istri Mulan Jameela yang juga Anggota DPR dari Gerindra, berboncengan motor tiga usai menghadiri silaturahmi menuju ke area tempat parkir kendaraan. 

Terlihat Dhani berada di tengah jok dan paling belakang duduk sang istri. Mereka dibonceng oleh seseorang petugas dengan mengendarai motor matic.

Saat ditanya yang disampaikan Prabowo dalam silaturahmi KIM, Dhani pun hanya menjawab singkat. "Banyak, banyak," kata Dhani. 

Telusuri berita news lainnya
