HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Terapkan Jenis Efisiensi Lagi, Apa Itu?

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |21:18 WIB
Prabowo Bakal Terapkan Jenis Efisiensi Lagi, Apa Itu?
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan menyebut ada kebijakan efisiensi lagi yang akan diterapkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkap dalam silaturahmi bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Mulanya, pria yang akrab disapa Aher ini menyampaikan, bahwa dalam pertemuan dengan Parpol koalisi, Prabowo berbicara panjang terkait efisiensi anggaran yang telah ditetapkan. Dia memastikan, PKS mendukung instruksi tersebut.

"Karena efisiensi tentu akan menjadi bagian dari pencarian dana atau penyisihan dana untuk menyukseskan program-program prioritas, seperti makan bergizi gratis kan harus diselesaikan," kata Aher usai menghadiri silaturahmi KIM di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Aher menyebut nantinya Prabowo akan menyampaikan kembali ihwal efiensi. Terlebih, yang baru disampaikan pemerintah baru satu jenis efisiensi.

Telusuri berita news lainnya
