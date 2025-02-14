Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LPSK Beri Perlindungan 7 Saksi dan Korban Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tangerang

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |22:45 WIB
LPSK Beri Perlindungan 7 Saksi dan Korban Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tangerang
Ilustrasi LPSK. Foto: Dok Antara.
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menerima tujuh permohonan perlindungan dari para saksi, korban dan Pelapor dalam perkara penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang. Keputusan Perlindungan LPSK berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi.

"LPSK telah memutuskan memberikan perlindungan berdasar Sidang Mahakamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 10 Februari 2025. Terdapat 7 permohonan perlindungan yang terdiri dari saksi, saksi Korban dan saksi Pelapor," kata Wakil Ketua LPSK Suilaningtias dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Dia menyampaikan bahwa keputusan Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik, pengamanan saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, pemenuhan hak prosedural seperti pendampingan dalam proses hukum, serta fasilitasi restitusi bagi keluarga korban.

Sementara itu, untuk korban selamat yang menderita luka akan diberikan bantuan medis dan psikologis. "LPSK saat ini juga sedang menyiapkan teknis perlindungan terhadap para saksi dan korban yang akan menyampaikan keterangannya di muka persidangan dalam waktu dekat," ujarnya.

Dalam proses hukum kasus tersebut, Susilaningtias menekankan pentingnya memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pemohon, baik dalam bentuk fisik maupun prosedural, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama proses hukum berlangsung.

Sebelumnya, LPSK telah melakukan tindakan proaktif menjangkau permohonan perlindungan dalam kasus penembakan yang menyebabkan meninggalnya IA (49 tahun), pemilik usaha rental mobil, dan melukai rekannya, AF (59 tahun) yang terjadi pada 1 Januari 2025 di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157779/lpsk-cKOY_large.jpg
LPSK Buka Pintu Perlindungan bagi Saksi Kasus Kematian Diplomat Kemlu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148077/achmadi-UkgL_large.jpg
LPSK Usul Terpidana yang Enggan Bayar Restitusi Tidak Dapat Hak Warga Binaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/1/3126495/teror_kepala_babi_di_kantor_tempo-XEmV_large.jpg
LPSK Beri Perlindungan ke Jurnalis Tempo Buntut Aksi Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/337/3113004/ilustrasi_lpsk-wtHM_large.jpeg
Saksi dan Korban LPSK Terancam Kehilangan Perlindungan Gara-Gara Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992371/ini-7-pimpinan-lpsk-2024-2029-yang-disahkan-dpr-O90m6nkmFV.jpg
Ini 7 Pimpinan LPSK 2024-2029 yang Disahkan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/337/2975166/lpsk-terima-permintaan-perlindungan-korban-dugaan-pelecehan-rektor-up-Sb142ANGvc.jpg
LPSK Terima Permintaan Perlindungan Korban Dugaan Pelecehan Rektor UP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement