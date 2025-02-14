Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Bacok Warga hingga Tewas karena Perselingkuhan Todongkan Senpi ke Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |09:31 WIB
Pria Bacok Warga hingga Tewas karena Perselingkuhan Todongkan Senpi ke Polisi
Pria Bacok Warga hingga Tewas karena Perselingkuhan Sempat Melawan Polisi (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap seorang pria bernama Sofian Faqih (36) yang mengamuk dengan membawa senapan angin hingga golok dan membacok korban berinisial F hingga tewas di Kalideres, Jakarta Barat. 

Polisi menyebut, pelaku sempat melawan dengan cara menodongkan senapan anginnya saat hendak ditangkap.

“Pelaku sempat melawan petugas, bahkan sempat menodong anggota dengan senapan angin hingga anggota kami berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti,” kata Kapolsek Kalideres, Kompol Arnold Julius Simanjuntak, Jumat (14/2/2025).

Dia menerangkan, saat itu adik korban sempat membantu kakaknya setelah dibacok oleh pelaku. Akan tetapi, saat itu, pelaku terus melakukan penyerangan terhadap korban.

“Melihat kakaknya tersungkur bersimbah darah, adik korban mencoba menolong, namun juga dikejar oleh pelaku,” jelas dia.

Saat ini, Sopian Faqih sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Polsek Kalideres. Sopian dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan/atau Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

“Pasal yang dipersangkakan Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 340 KUHP, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” ujarnya.

Dipicu Perselingkuhan

Aksi yang dilakukan oleh Sofian Faqih tersebut diduga dipicu adanya perselingkuhan.

“Keterangan pelaku berawal dari chat mesra antara istri pelaku dengan korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Kamis 13 Februari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183371//selingkuh-so8t_large.jpg
Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/330/3182415//ilustrasi-UOIN_large.jpg
Perselingkuhan dalam Pandangan Islam: Pengkhianatan dan Pemberontakan Terhadap Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182244//selingkuh-spJM_large.jpg
Ciri-Ciri Suami Selingkuh Menurut Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181840//hamish_daud-jApL_large.jpg
Hamish Minta Maaf Seret Sabrina di Tengah Perceraian dengan Raisa, Ini 3 Batasan Pertemanan Sehat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement