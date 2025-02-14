Rumah di Poncol Jaksel Terbakar, Asap Hitam Membubung Tinggi

Kebakaran rumah di Poncol, Jakarta Selatan (Foto: Tangkapan layar media sosial)

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal yang ada di Jalan Poncol Jaya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Jumat (14/2/2025) siang. Warga setempat sempat panik karena asap hitam membubung tebal.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, kebakaran tersebut menimpa rumah tinggal milik warga Poncol Jaya, NA pada sekira pukul 11.03 WIB. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan lantas dikerahkan ke lokasi guna pemadaman.

"Sebanyak 19 unit mobil dan 67 personel Gulkarmat dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat 14 Februari 2025.

Menurutnya, kebakaran tersebut tak jauh dari sebuah klinik bidan sehingga membuat panik warga sekitar. Namun, api berhasil dipadamkan petugas setelah 1 jam lebih berjibaku melakukan pemadaman api atau sekira pukul 12.38 WIB dan api tak sampai merembet ke tempat lainnya.

"Korban jiwa dan luka nihil, dugaan penyebab dan kerugian materiil masih dilakukan penelusuran oleh kepolisian," katanya.

Adapun informasi kebakaran tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jakartaselatan24jam. Dalam video yang diunggah, tampak warga yang panik melakukan pemadaman menggunakan air seadanya yang disemprotkan dengan selang kecil.

(Arief Setyadi )