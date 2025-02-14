Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Poncol Jaksel Terbakar, Asap Hitam Membubung Tinggi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |14:35 WIB
Rumah di Poncol Jaksel Terbakar, Asap Hitam Membubung Tinggi
Kebakaran rumah di Poncol, Jakarta Selatan (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal yang ada di Jalan Poncol Jaya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Jumat (14/2/2025) siang. Warga setempat sempat panik karena asap hitam membubung tebal.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, kebakaran tersebut menimpa rumah tinggal milik warga Poncol Jaya, NA pada sekira pukul 11.03 WIB. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan lantas dikerahkan ke lokasi guna pemadaman.

"Sebanyak 19 unit mobil dan 67 personel Gulkarmat dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat 14 Februari 2025.

Menurutnya, kebakaran tersebut tak jauh dari sebuah klinik bidan sehingga membuat panik warga sekitar. Namun, api berhasil dipadamkan petugas setelah 1 jam lebih berjibaku melakukan pemadaman api atau sekira pukul 12.38 WIB dan api tak sampai merembet ke tempat lainnya.

"Korban jiwa dan luka nihil, dugaan penyebab dan kerugian materiil masih dilakukan penelusuran oleh kepolisian," katanya.

Adapun informasi kebakaran tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jakartaselatan24jam. Dalam video yang diunggah, tampak warga yang panik melakukan pemadaman menggunakan air seadanya yang disemprotkan dengan selang kecil.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement