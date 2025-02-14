Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Peluru Nyasar Kena Bocah di Cengkareng Kaliber 9 Milimeter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |15:42 WIB
Polisi Sebut Peluru Nyasar Kena Bocah di Cengkareng Kaliber 9 Milimeter
JAKARTA - Polisi masih mengusut kasus peluru nyasar yang melukai bocah laki-laki berinisial M (6) di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyebut, peluru yang mengenai bocah tersebut kaliber 9 milimeter. 

"9 milimeter," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan, kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Dia mengaku dapat memastikan mengenai jenis senjata dari peluru tersebut. Sebab, saat ini barang bukti peluru tersebut masih dilakukan uji balistik di laboratorium forensik.

"Untuk (jenis senjatanya) belum tahu kita senjata apa," jelas Arfan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi membenarkan adanya kejadian itu. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah bengkel sepeda di Jalan Utama 2 RT 04 RW 03, Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa (11/2/2025) malam.

“Seorang warga masyarakat terkena peluru nyasar korban berinisial M berusia 6 tahun,” kata Ade Ary kepada wartawan Kamis (13/2/2025).

 

