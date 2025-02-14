Catat! Car Free Day di Jalan Ahmad Yani Bekasi Ditiadakan karena Laga Persija vs Persib

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menghentikan sementara penyelenggaraan Car Free Day (CFD) alias hari bebas kendaraan bermotor. Car Free Day ditiadakan karena ada persiapan pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung.

Hal itu ditekan melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Bekasi Nomor 600.4/891/DLH.TLPKLH. Surat itu ditandatangani Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad.

"Dalam rangka persiapan pertandingan BRI Liga 1 Persija melawan Persib, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, diinformasikan car Free day ditiadakan," tulis surat tersebut, dikutip Jumat (14/2/2025).

Adapun ruas jalan yang tidak akan menyelenggarakan Car Free Day yaitu di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga Sumarrecon Kota Bekasi.

Sebagaimana diketahui, skuad Macam Kemayoran akan menyambut Maung Bandung. Laga sarat gengsi itu akan kick off pada pukul 15.30 WIB

Di pertemuan pertama yang berlangsung di markas Persib Bandung, Maung Bandung menang 2-0. Saat itu, gol-gol Persib Bandung dicetak Dimas Drajad pada menit 38 dan Ryan Kurnia (82’).

(Fahmi Firdaus )