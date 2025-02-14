Kebakaran di Poncol Jaya Diduga Akibat Korsleting Listrik, 40 Orang Mengungsi

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan tinggal di kawasan Jalan Poncol Jaya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Jumat (14/2/2025). Imbasnya, 40 orang jiwa terdampak amuk si jago merah tersebut.

"Dugaan penyebab kebakaran karena korsleting listrik, yang mana objek terdampaknya ada 33 Pintu Kost-Kostan, 1 rumah tinggal, 2 KK, 40 jiwa, yang mana 40 jiwa mengungsi di Balai RW 04," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Isnawa Adji pada wartawan.

Menurutnya, kebakaran yang melanda pada sekira pukul 11.02 WIB itu berhasil dipadamkan oleh 19 unit petugas Gulkarmat Jakarta dibantu petugas gabungan dari P2B BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Polsek dan Koramil.

Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. "Kerugian ditaksir mencapai Rp985.606.000," katanya.

Dia menambahkan, BPBD Jakarta telah memberikan bantuan logistik pada puluhan warga terdampak kebakaran tersebut. Mulai dari air mineral, makanan siap saji, mukena, sarung family kit, paket sandang, hingga matras.

(Puteranegara Batubara)