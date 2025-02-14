Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Wanita Ini Ternyata Sindikat Pencuri Perhiasan Anak Kecil di Mal, Nih Tampangnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |18:24 WIB
JAKARTA - Polisi menangkap empat orang wanita berinisial AH (43), YI (30), NI (28), dan NH (20) yang merupakan sindikat pencurian perhiasan anak-anak di sebuah mal di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dua dari empat pelaku merupakan ibu dan anak.

“Dari pelaku yang diamankan tersebut terdapat pelaku seorang ibu dalam melakukan aksi kejahatan mengajak anaknya juga,” kata Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan kepada wartawan Jumat (14/2/2025).

Aksi tersebut dilakukan pelaku pada Minggu (9/2) lalu. Korban saat itu dititipkan oleh ibunya bersama pengasuhnya. Namun saat dijemput, sang ibu mendapati bahwa kalung emas anaknya sudah tidak ada.

Korban pun kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, salah satu pelaku Berinisial NI ditangkap di Kebon Pala, Kampung Melayu pada Selasa (11/2).

“Tidak lama kemudian, YI datang ke kontrakan NI dan langsung diamankan. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya berhasil menangkap dua pelaku lainnya, AH dan NH,” ujar dia.

Dia menerangkan, para pelaku memiliki peran yang berbeda. Untuk pelaku AH bertugas mencari target, YI memesan tiket tempat bermain di mal tersebut.

"NI mengawasi situasi sekitar, sementara NH berperan sebagai eksekutor pencurian dalam melancarkan aksinya membawa anak kecil untuk mengambil kalung emas beserta liontin milik korban," tuturnya.

 

