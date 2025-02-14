Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Jaksel, 33 Pintu Kos-kosan Ludes Dilalap Api

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |19:01 WIB
Kebakaran di Jaksel, 33 Pintu Kos-kosan Ludes Dilalap Api
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan tinggal di kawasan Jalan Poncol Jaya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Jumat (14/2/2025). Akibatnya, 33 pintu kos-kosan dan satu rumah tinggal ludes terbakar.

“Objek terdampak 33 pintu kos-kosan, satu rumah tinggal,” kata Kepala Pusat Data Informasi BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan Jumat (14/2/2025).

Ia menuturkan, dua kepala keluarga dengan 40 jiwa harus mengungsi akibat peristiwa tersebut. Di sisi lain, akibat kebakaran tersebut kerugian ditaksir mencapai Rp980 juta.

“Dugaan penyebab korsleting listrik, kerugian ditaksir Rp985.606.000,” ujarnya.

Menurutnya, kebakaran yang melanda pada sekira pukul 11.02 WIB itu berhasil dipadamkan oleh 19 unit petugas Gulkarmat Jakarta dibantu petugas gabungan dari P2B BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Polsek dan Koramil. 

Selain itu, pihaknya telah menyalurkan bantuan logistik pada puluhan warga terdampak kebakaran tersebut. Mulai dari air mineral, makanan siap saji, mukena, sarung family kit, paket sandang, hingga matras.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
