Jumat Curhat di Rumah Apung Muara Angke, Kapolres Tanjung Priok Minta Warga Waspadai Narkoba dan Judol

JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, menggelar Jumat Curhat dan memberikan sembako kepada warga di Rumah Apung dan Rumah Panggung RW.022, Pelabuhan Muara Angke. Kegiatan ini juga dihadiri Tim pilot project pembangunan rumah Apung dan Rumah panggung.

“Kehadiran rumah apung yang merupakan program Inisiasi bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yang bertujuan membantu masyarakat pesisir khususnya Muara Angke yang mayoritas berprofesi Sebagai nelayan mendapatkan Perumahan Yang layak,” katanya, Jumat (14/2/2025).

Dalam kegiatan Jumat curhat tersebut, Martuasah sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat setempat terkait pentingnya menjaga kondusifitas kamtibmas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat seperti air rob dan kebakaran rumah serta bahaya narkoba dan judi online

Kapolres juga beserta rombongan juga meninjau fasilitas yang ada, seperti Lapangan Futsal Apung di area Rumah Apung dan Rumah Panggung RW.022 Muara Angke.

Disela-sela kunjungan tersebut, Ia juga memberikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan di Rumah Apung dan Rumah Panggung RW.022. Kegiatan Jumat curhat ini Merupakan Arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.