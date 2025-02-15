Prabowo Minta Kepala Daerah yang Didukung KIM Fokus ke Perbaikan Sekolah

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto mengimbau kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM), untuk menggencarkan perbaikan sekolah di daerah masing-masing dan tak perlu menyelenggarakan seminar-seminar.

Hal ini dikatakannya saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2) kemarin.

"Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, para kepala daerah juga tidak perlu memikirkan soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fokus perbaiki sekolah-sekolah.

"Lebih baik para Gubernur ada dana perbaiki sekolah-sekolah. Kita punya sekolah 330.000 sekolah," pungkasnya.



(Awaludin)