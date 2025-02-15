Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan SBY untuk KIM : Loyal, Jangan Ada yang Mendua Hati

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |06:23 WIB
Pesan SBY untuk KIM : Loyal, Jangan Ada yang Mendua Hati
Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudyohono (foto: dok ist/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudyohono menyampaikan beberapa pesan dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.

SBY berharap KIM dapat memberikan loyalitasnya terhadap kepemimpinan Prabowo.  

“Pemimpin kita Bapak Prabowo menginginkan satu kita harus bersatu dalam hati, kita setia, loyal penuh kepada pemimpin kita, jangan ada yang mendua hati, satu hati. Untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan yang dia pimpin,” kata SBY.

SBY juga meminta kepada KIM agar dapat menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.

“Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, insyaAllah 10 tahun ke depan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, SBY juga meminta agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah Prabowo.

“Marilah kita semua untuk beliau (Prabowo), do our best, mari berbuat yang terbaik semua permasalahan akan selalu ada, tantangan akan selalu ada, tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya, oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi jangan menjadi bagian dari masalah,” kata SBY.

 

Halaman:
1 2 3
      
