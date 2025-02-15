Bobby Nasution Hadir di HUT Ke-17 Gerindra, Bacakan Jati Diri Partai

JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih, Bobby Afif Nasution turut menghadiri puncak acara hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra. Acara itu digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/2/2024).

Bobby bahkan terlihat diberikan kesempatan spesial untuk membacakan naskah ‘Jati Diri Partai Gerindra’. Momen itu terjadi di pembukaaan rangkaian acara.

Setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memimpin mengheningkan cipta, sejumlah kader Gerindra pun membacakan UUD 1945, Pancasila sekaligus Jati Diri Partai Gerindra. Saat mendapatkan kesempatan membacakan Jati Diri Partai Gerindra, Bobbt terlihat khusyuk memimpin.

“Kami kader Gerindra adalah ksatria yang membela kebenaran, kejujuran dan keadilan dalam hidup,” sebagaimana petikan yang dibacakan Bobby.

Momen itu juga mendapatkan sambutan dari kader Gerindra yang turut hadir. Kader Gerindra pun terlihat memberikan tepuk tangan.

Sebagai informasi, acara puncak hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara. Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bahkan terlihat hadir.