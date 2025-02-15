Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bobby Nasution Hadir di HUT Ke-17 Gerindra, Bacakan Jati Diri Partai

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |09:57 WIB
Bobby Nasution Hadir di HUT Ke-17 Gerindra, Bacakan Jati Diri Partai
Kader Gerindra Bobby Nasution (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih, Bobby Afif Nasution turut menghadiri puncak acara hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra. Acara itu digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/2/2024).

Bobby bahkan terlihat diberikan kesempatan spesial untuk membacakan naskah ‘Jati Diri Partai Gerindra’. Momen itu terjadi di pembukaaan rangkaian acara.

Setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memimpin mengheningkan cipta, sejumlah kader Gerindra pun membacakan UUD 1945, Pancasila sekaligus Jati Diri Partai Gerindra. Saat mendapatkan kesempatan membacakan Jati Diri Partai Gerindra, Bobbt terlihat khusyuk memimpin.

“Kami kader Gerindra adalah ksatria yang membela kebenaran, kejujuran dan keadilan dalam hidup,” sebagaimana petikan yang dibacakan Bobby.

Momen itu juga mendapatkan sambutan dari kader Gerindra yang turut hadir. Kader Gerindra pun terlihat memberikan tepuk tangan.

Sebagai informasi, acara puncak hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara. Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bahkan terlihat hadir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181344//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka-wD6L_large.jpg
Budi Arie Bakal Gabung ke Gerindra, Begini Respons Gibran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178649//gubernur_sumatera_utara_bobby_nasution-WwOZ_large.jpg
Hari Santri 2025, Gubernur Bobby Nasution Minta PBG Pondok Pesantren Digratiskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178535//bobby_nasution_minta_maksimalkan_kur_dan_kpp-Pvox_large.jpg
Bobby Nasution Minta Maksimalkan KUR dan KPP untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178361//partai-mPe6_large.jpg
Survei IPO 2025: Elektabilitas Gerindra Teratas, PAN Masuk 5 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177332//bobby_nasution-nmN7_large.jpg
Gubernur Bobby Nasution Dukung Percepatan Implementasi BRT Mebidang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement