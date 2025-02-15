Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bendum Demokrat Tewas Kecelakaan, Sopir Pikap Masih Diperiksa Polisi 

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |10:28 WIB
Bendum Demokrat Tewas Kecelakaan, Sopir Pikap Masih Diperiksa Polisi 
Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan (foto: Okezone)
A
A
A

SITUBONDO - Pengemudi mobil pick up yang menyebabkan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Renville Antonio kecelakaan masih dimintai keterangan. Sopir mobil pickup berwarna hitam bernopol P 9304 MY itu hendak berbelok ke kanan di lokasi kejadian.

Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan mengakui, sopir mobil pickup yang menyebabkan kecelakaan Bendum Partai Demokrat masih dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut. Dari keterangan awal memang sopir hendak belok ke kanan ke sebuah toko bangunan, tapi diduga terlalu mendadak.

"Pengendara kendaraan pick up sudah kita amankan untuk sementara kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kejadian kecelakaan lalu lintas," kata Rezi Dharmawan, dikonfirmasi Sabtu (15/2/2025).

Menurutnya, kecelakaan terjadi di ruas Jalan Raya Asembagus, Situbondo, pada Jumat pagi kemarin (14/2/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu kedua kendaraan baik motor gede (moge) dan kendaraan pick up sama-sama melakukan dari barat ke timur.

"Kendaraan roda empat ini mau ngambil ke kanan, kebetulan di kanan ini ada toko material, di situ juga ada kendaraan roda dua tadi yang dikendarai korban," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178356//kecelakaan_kereta_api-RXOy_large.jpg
Truk Dihantam KA Harina di Kaligawe, Perjalanan Kereta Terlambat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365//mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360//mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176302//balita_tewas_terlindas_truk-9UEz_large.jpg
Tragis! Balita Tewas Terlindas Truk saat Main di Depan Rumah, Sang Ibu Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement