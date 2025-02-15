Bendum Demokrat Tewas Kecelakaan, Sopir Pikap Masih Diperiksa Polisi

SITUBONDO - Pengemudi mobil pick up yang menyebabkan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Renville Antonio kecelakaan masih dimintai keterangan. Sopir mobil pickup berwarna hitam bernopol P 9304 MY itu hendak berbelok ke kanan di lokasi kejadian.

Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan mengakui, sopir mobil pickup yang menyebabkan kecelakaan Bendum Partai Demokrat masih dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut. Dari keterangan awal memang sopir hendak belok ke kanan ke sebuah toko bangunan, tapi diduga terlalu mendadak.

"Pengendara kendaraan pick up sudah kita amankan untuk sementara kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kejadian kecelakaan lalu lintas," kata Rezi Dharmawan, dikonfirmasi Sabtu (15/2/2025).

Menurutnya, kecelakaan terjadi di ruas Jalan Raya Asembagus, Situbondo, pada Jumat pagi kemarin (14/2/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu kedua kendaraan baik motor gede (moge) dan kendaraan pick up sama-sama melakukan dari barat ke timur.

"Kendaraan roda empat ini mau ngambil ke kanan, kebetulan di kanan ini ada toko material, di situ juga ada kendaraan roda dua tadi yang dikendarai korban," ucapnya.