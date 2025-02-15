Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Sambut Baik Wacana KIM Jadi Koalisi Permanen

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |10:49 WIB
Bahlil Sambut Baik Wacana KIM Jadi Koalisi Permanen
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyambut baik soal wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang akan menjadi kerja sama politik secara permanen. Bahlil menyebut hal itu dapat dijadikan strategi jitu untuk mendukung Indonesia Emas.

“Yang kemarin didengungkan atau digagas oleh pak Presiden Prabowo untuk koalisi permanen yang kursinya 80 persen lebih. Saya kira ini strategi yang bagus dalam memperkokoh untuk mendukung Indonesia Emas,” kata Bahlil di Sentul International Convention Centre, Sabtu (15/2/2025).

Bahlil menilai pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai dipercaya publik. Bahlil pun meminta agar kader partai Golkar turut menyukseskan pemerintahan ini.

“Jadi DPP Partai Golkar sudah memutuskan dalam Munas untuk bersama-sama dengan Presiden dan partai Koalisi lain dalam mengawal, menjaga, dan menyukseskan pemerintahan Presiden prabowo dan mas Gibran,” tuturnya.

Bahlil bahkan berkelakar hendak mendukung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden selanjutnya.

“Kado spesialnya kita dukung sampai akhir (pemerintahan Prabowo), Sampai 2029. Bila perlu lanjut lagi,” tandasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Telusuri berita news lainnya
