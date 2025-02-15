Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-17 Gerindra, Bahlil Disoraki dan Cak Imin Disambut Tepuk Tangan Kader

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |10:58 WIB
HUT Ke-17 Gerindra, Bahlil Disoraki dan Cak Imin Disambut Tepuk Tangan Kader
Ketum PKB Cak Imin saat HUT Ke-17 Gerindra (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mendapat sorakan saat menghadiri acara puncak hari ulang tahun (HUT) ke-17 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Sorakan itu datang dari kader Gerindra.

Momen itu terjadi saat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani memberikan kata sambutan. Muzani membuka sambutannya dengan menyapa pejabat dan tokoh yang hadir di acara itu.

Saat menyebut nama jajaran Ketua Umum partai politik yang hadir, Muzani menyebut nama Bahlil. Saat itu juga, gedung yang dipenuhi dengan ratusan kader Gerindra yang hadir.

Momen ini kembali terjadi ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyebut nama-nama pejabat yang hadir. Bahlil, lagi-lagi langsung menjadi sasaran untuk disoraki saat namanya disebut Prabowo.

Sebaliknya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono justru mendapatkan sambutan yang meriah. Kader terlihat memberikan tepuk tangan terutama kepada Cak Imin.

(Awaludin)

      
