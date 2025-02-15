Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di HUT Gerindra, Prabowo ke Cak Imin: Terima Kasih Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |11:13 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar iNews TV.
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersyukur Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali ke koalisinya. Cak Imin merupakan Menteri Kabinet Merah Putih yang di Pilpres 2024 merupakan rival dari Prabowo. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Awalnya Prabowo menyapa para ketua umum partai politik koalisi yang hadir dalam acara tersebut. "Rekan-rekan saya para ketua umum partai politik yang hadir Ketua Umum Partai Golkar saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa saudara Abdul Muhaimin Iskandar," kata Prabowo.

Setelah menyapa Cak Imin, Prabowo berhenti sejenak dan mengatakan terima kasih karena telah kembali ke koalisinya. "Terima kasih sudah kembali kejalan yang benar," kata Prabowo disambut tepuk tangan para kader.

Prabowo pun melanjutkan menyapa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh hingga perwakilan dari PDIP Olly Dondokambey.

 

