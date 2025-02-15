Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jubir Presiden Adita Irawati: Efisiensi Dampaknya Dirasakan Masyarakat

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |11:22 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati mengungkapkan bahwa adanya efisiensi anggaran yang dilakukan di kementerian/lembaga agar program-program yang ada lebih terarah.

Hal ia sampaikan dalam dialog Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Esensi Efisiensi Anggaran' yang disiarkan akun YouTube Trijaya FM, Sabtu (15/2/2025).

"Jadi setelah melihat kondisi keuangan kita, APBN kita, terlihat bahwa masih banyak, inefisiensi yang sebenarnya ini bisa kemudian kita coba lakukan efisiensi dalam rangka agar programnya lebih terarah," kata Adita.

"Terarah kepada program-program yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, bisa meningkatkan produktivitas masyarakat, juga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," sambungnya.

Adita menegaskan, dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 sudah dijelaskan, efisiensi anggaran menyasar pos-pos yang rawan kebocoran. Seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan seminar.

 

Halaman:
1 2
      
