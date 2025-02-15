Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : Tidak Ada Lawan Politik yang Ada Kawan Seperjuangan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |11:39 WIB
Prabowo : Tidak Ada Lawan Politik yang Ada Kawan Seperjuangan
Presiden Prabowo Subianto. Foto: BPMI Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia harus memiliki ciri khas sendiri. Menurutnya, pendapat tersebut akan berbeda dengan para profesor-profesor.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor yang akan mencemoohkan saya bagi mereka-mereka itu semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya saya katakan belum tentu yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa demokrasi harus saling bermusuhan, padahal menurutnya demokrasi tidak harus saling bermusuhan antar-lawan politik.

"Ada negara yang menganggap demokrasi itu kita harus bermusuhan. Demokrasi kita tidak boleh kita bermusuhan dengan lawan-lawan politik kita," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
