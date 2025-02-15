Prabowo : Tidak Ada Lawan Politik yang Ada Kawan Seperjuangan

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia harus memiliki ciri khas sendiri. Menurutnya, pendapat tersebut akan berbeda dengan para profesor-profesor.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor yang akan mencemoohkan saya bagi mereka-mereka itu semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya saya katakan belum tentu yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa demokrasi harus saling bermusuhan, padahal menurutnya demokrasi tidak harus saling bermusuhan antar-lawan politik.

"Ada negara yang menganggap demokrasi itu kita harus bermusuhan. Demokrasi kita tidak boleh kita bermusuhan dengan lawan-lawan politik kita," kata Prabowo.