Pidato Politik di HUT Gerindra, Prabowo ke Dasco : Ini Profesor Beneran

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai seorang profesor.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

Awalnya Prabowo menyapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang hadir pada acara tersebut.

"Yang saya hormati wakil presiden Republik Indonesia saudara Gibran rakabuming Raka yang saya hormati dan saya muliakan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo," kata Prabowo.

"Wakil presiden ke-6 Republik Indonesia bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia bapak haji Muhammad Jusuf Kalla," sambungnya.

