HOME NEWS NASIONAL

Diminta Maju Lagi di Pilpres 2029, Prabowo: Nanti Ada yang Bilang Ambisi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |12:20 WIB
Diminta Maju Lagi di Pilpres 2029, Prabowo: Nanti Ada yang Bilang Ambisi
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar.




JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya kembali terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra pada kongres luar biasa (KLB) yang digelar pada 13 Februari 2025 lalu. Ia juga diminta oleh para kader untuk maju lagi di Pilpres 2029.  

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

"Saudara-saudara sekalian memang kemarin itu tanggal tanggal 13 ya tanggal 13 saya didadak oleh mereka-mereka ini tadinya rapimnas akhirnya dirubah jadi kongres luar biasa itu. Mereka alasannya penghematan. Kalau sekarang rapimnas 3 bulan lagi kongres biayanya double jadi dengan asas penghematan akhirnya dijadikan satu," kata Prabowo 

Prabowo pun merasa aneh, karena selain menunjuk kembali sebagai ketua umum dirinya juga didapuk maju untuk pencalonan Presiden pada Pilpres 2029.

"Dan memang sebetulnya aneh baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029," kata Prabowo.

Karena pencalonan tersebut, Prabowo menyebut bahwa para pengamat akan menilai dirinya terlalu berambisi.

"Nanti ada itu pengamat-pengamat, Prabowo ambisi," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
