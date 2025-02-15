Prabowo : Kita Berhasil Dapat Kepercayaan Rakyat karena Dukungan Jokowi dan KIM

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesuksesan dirinya duduk sebagai orang nomor satu di Indonesia bukan hanya karena kerja Partai Gerindra semata. Menurutnya, banyak pihak yang berjasa dalam kesuksesan tersebut, diantaranya adalah Joko Widodo (Jokowi) dan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal itu Prabowo sampaikan dalam pidatonya pada puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali bahwa sekarang benar kita diberi kepercayaan rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo.

"Dan saya katakan di sini, bahwa kita berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman KIM semua," sambungnya.

Bukan hanya KIM, Prabowo juga menyatakan keberhasilannya karena ada dukungan dari Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden ke-7 RI.