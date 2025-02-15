Tak Suka Ada yang Menjelekan Megawati, Prabowo: Saya Mengerti Apa yang Dia Lakukan untuk Negeri Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut, semua Presiden terdahulu yang pernah memimpin Indonesia mempunyai jasanya masing-masing. Menurutnya, kepemimpinan Presiden-presiden itulah yang menjadi pondasi Indonesia sekarang.

“Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah, bung Karno letakan, pak Harto membangun, dan seterusnya pak Habibie, Gus Dur, ibu Mega,” kata Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-17 Partai Gerindra, Jumat (15/2/2025).

Mantan Menteri Pertahanan itu kemudian menyinggung keberhasilan dan jasa Megawati selama memimpin Indonesia. Oleh karenanya ia juga mengaku tidak menyukai jika ada pihak-pihak yang coba menjelekan Megawati.

“Saya akui ibu Mega punya banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui,” kata dia.

“Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekin ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” sambungnya.

Hal ini, kata dia, serupa dengan jasa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang mengatasi krisis ekonomi di zamannya. Ia pun kembali meminta seluruh masyarakat untuk menghormati jasa-jasa presiden terdahulu.

“Pak SBY, presiden mengatasi krisis demi krisis, dibantu oleh pak JK. Konflik berkpeanjangan mereka selesaikan, tsunami mereka hadapi, krisis keuangan mereka atasi,” tuturnya.