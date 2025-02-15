Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabinetnya Dinilai Gemuk, Prabowo : Ndak Peduli Saya Disebut Apa yang Penting Hasilnya! 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |14:07 WIB
Kabinetnya Dinilai Gemuk, Prabowo : Ndak Peduli Saya Disebut Apa yang Penting Hasilnya! 
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi perihal adanya anggapan kabinet Merah Putihnya, dianggap terlalu besar atau gemuk oleh beberapa pihak. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara puncak perayaan HUT ke-17 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025.

Awalnya Prabowo menyebut bahwa saat ini pemerintahannya sudah dijalan yang benar. Dirinya pun berterima kasih kepada jajaran kabinetnya.

"Jadi saudara-saudara kita diatas jalan yang benar dan saya terima kasih kepada pembantu-pembantu saya para menteri-menteri koordinator," kata Prabowo.

Prabowo lantas menyebut ada beberapa pihak yang menilai kabinetnya gemuk.

"Ada orang-orang pinter, kabinet ini kabinet gemuk terlalu besar," kata Prabowo.

Lantas, Prabowo menjelaskan bahwa negara Timor Leste yang memiliki puluhan menteri. Padahal, katanya, luas negara tersebut tidak lebih luas dari Kabupaten Bogor.

"Saudara-saudara sekalian Timur Leste jumlah penduduknya gak sampai 2 juta orang kalah sama kabupaten Bogor kabinetnya itu 28 orang. Gak sampai lebih kecil dari kabupaten Bogor kabinetnya 28 orang," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184983//prabowo-AonU_large.jpg
Utus Gibran, Ini Alasan Prabowo Tak Hadir di KTT G20 Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184945//gaza-nw2U_large.jpg
DPR Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184934//gibran-o7Mc_large.jpg
Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184858//wakil_ketua_bgn_nanik_s_deyang-hPlA_large.jpg
Jelang Nataru, Prabowo Minta Lauk MBG Diganti Daging atau Telur Puyuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184825//prabowo_dan_dasco_bahas_kesejahteraan_ojol-mqY4_large.jpg
Bertemu Empat Mata di Istana, Prabowo dan Dasco Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184709//prabowo-Qf6M_large.jpg
Prabowo Bawa Kabar Baik untuk Seluruh Nakes, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement