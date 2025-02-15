Kabinetnya Dinilai Gemuk, Prabowo : Ndak Peduli Saya Disebut Apa yang Penting Hasilnya!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi perihal adanya anggapan kabinet Merah Putihnya, dianggap terlalu besar atau gemuk oleh beberapa pihak.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara puncak perayaan HUT ke-17 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025.

Awalnya Prabowo menyebut bahwa saat ini pemerintahannya sudah dijalan yang benar. Dirinya pun berterima kasih kepada jajaran kabinetnya.

"Jadi saudara-saudara kita diatas jalan yang benar dan saya terima kasih kepada pembantu-pembantu saya para menteri-menteri koordinator," kata Prabowo.

Prabowo lantas menyebut ada beberapa pihak yang menilai kabinetnya gemuk.

"Ada orang-orang pinter, kabinet ini kabinet gemuk terlalu besar," kata Prabowo.

Lantas, Prabowo menjelaskan bahwa negara Timor Leste yang memiliki puluhan menteri. Padahal, katanya, luas negara tersebut tidak lebih luas dari Kabupaten Bogor.

"Saudara-saudara sekalian Timur Leste jumlah penduduknya gak sampai 2 juta orang kalah sama kabupaten Bogor kabinetnya itu 28 orang. Gak sampai lebih kecil dari kabupaten Bogor kabinetnya 28 orang," kata Prabowo.