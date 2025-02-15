Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ciptakan Swasembada Pangan, Kapolri Tanam Jagung di Bantul

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |14:23 WIB
Ciptakan Swasembada Pangan, Kapolri Tanam Jagung di Bantul
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan penanaman jagung di Dusun Kralas, Kelurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Sabtu (15/2/2025) ini. Penanaman jagung itu dilakukan untuk menciptakan swasembada pangan, khususnya kebutuhan akan jagung.

"Harapan kita kegiatan hari ini menjadi tugas bersama untuk betul-betul kita bisa ciptakan swasembada pangan, khususnya terkait kebutuhan tanaman jagung yang selama ini masih mengandalkan impor," ujarnya pada wartawan, Sabtu (15/2/2025).

Menurutnya, penanaman jagung di Dusun Kralas dilakukan bersama kelompok tani di desa tersebut. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan program penanaman Jagung seluas 1 juta hektar lahan.

"Tahun 2025 ini ditargetkan tak ada lagi impor jagung, harapan kita kerja keras kita semua bisa menghasilkan hasil optimal, kita tak impor lagi, bahkan kalau nanti surplus kita bisa ekspor," tuturnya.

Dia berpesan kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa membantu mengkomunikasikan dengan Bulog setempat agar penyerapan jagung kelak bisa lebih baik. Sehingga, jagung-jagung bisa terserap baik dengan harga sesuai harapan para petani.

 

