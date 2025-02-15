Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : Saya Mau Jadi Presiden yang Menurunkan Harga!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |15:29 WIB
Prabowo : Saya Mau Jadi Presiden yang Menurunkan Harga!
Presiden Prabowo Subianto. Foto: BPMI Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Prabowo Subianto menegaskan dirinya ingin menjadi Presiden yang dikenal menurunkan harga. Ia pun meminta harga-harga di Indonesia menjadi turun. 

Awalnya ia menyinggung harga pesawat terbang yang turun. Ia juga berharap agar harga untuk berangkat ibadah Haji juga ikut turun.

"Harga pesawat terbang turun dan harus turun lagi kalau bisa. Harga naik Haji turun, ada Menteri Agama di sini? Badan Haji? Kalau bisa ongkos naik Haji turun lagi," kata Prabowo, Sabtu (15/2/2025). 

Ia menyebut bahwa masyarakat telah menunggu pemerintahan untuk memberikan kerja nyata. Dalam kesempatan ini, Prabowo pun kembali menegaskan dirinya hendak menjadi Presiden yang mampu menurunkan harga. 

"Saya mau jadi Presiden yang menurunkan harga, saudara-saudara sekalian, harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani, nah itu harus naik," tegas Prabowo. 

 

