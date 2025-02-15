Jokowi : Prabowo Presiden dengan Dukungan Terkuat dari Rakyat-DPR

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin terkuat dengan dukungan rakyat dan parlemen.

Awalnya Jokowi menceritakan penilaian kinerja saat dirinya menjabat sebagai Presiden sempat mengalami penurunan karena menaikkan harga BBM.

"Tahun 2014 saat awal saya menjabat approval rating diawal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62% kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Jokowi pun membandingkan penilaian kinerja saat dirinya menjabat pertama kali sebagai presiden dengan Prabowo. Menurutnya Prabowo mendapatkan dukungan yang sangat kuat.

"Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto 100 hari kemarin survei kinerjanya 80,9% dukungan dari parlemen juga diatas 80%," kata Jokowi.