Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Prabowo Presiden dengan Dukungan Terkuat dari Rakyat-DPR

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |15:37 WIB
Jokowi : Prabowo Presiden dengan Dukungan Terkuat dari Rakyat-DPR
Presiden Prabowo Subianto.
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin terkuat dengan dukungan rakyat dan parlemen.

Awalnya Jokowi menceritakan penilaian kinerja saat dirinya menjabat sebagai Presiden sempat mengalami penurunan karena menaikkan harga BBM.

"Tahun 2014 saat awal saya menjabat approval rating diawal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62% kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Jokowi pun membandingkan penilaian kinerja saat dirinya menjabat pertama kali sebagai presiden dengan Prabowo. Menurutnya Prabowo mendapatkan dukungan yang sangat kuat.

"Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto 100 hari kemarin survei kinerjanya 80,9% dukungan dari parlemen juga diatas 80%," kata Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184512/prabowo_subianto-KwM4_large.jpg
Prabowo Siapkan Beasiswa Penuh bagi Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184494/prabowo-mBP8_large.jpg
Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement