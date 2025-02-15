Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tanam Jagung di Bantul, Kapolri Beri Bantuan Alsintan ke Petani

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |15:57 WIB
Tanam Jagung di Bantul, Kapolri Beri Bantuan Alsintan ke Petani
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau lokasi program penanaman jagung 1 juta hektare di Balong Opak, Bantul, DIY, Sabtu (15/2/2025). Hal ini merupakan komitmen Polri dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo soal swasembada pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga memberikan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada para petani. Tujuannya agar dapat semakin mendorong percepatan swasembada pangan. 

Adapun pemberian Alsintan itu diantaranya adalah, lima unit Hand Traktor, 20 mesin penanam jagung, dan 75 Kg bibit jagung. 

"Harapan kita kegiatan hari ini menjadi tugas bersama tuk betul-betul kita bisa ciptakan swasembada pangan, khususnya terkait kebutuhan tanaman jagung yang selama ini masih mengandalkan impor," kata Sigit. 

Menurutnya, penanaman jagung di Dusun Kralas dilakukan bersama kelompok tani di desa tersebut. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan program penanaman Jagung seluas 1 juta hektar lahan. Hari ini kami bekerja sama dengan kelompok petani dari dusun klaras.

 

