Sebut Prabowo Pemimpin Kuat, Jokowi: Yang Jadi Sasaran adalah Jokowi

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin terkuat dengan dukungan rakyat dan parlemen. Ia menyatakan hingga saat ini tidak ada yang berani mengkritik kinerja dari Prabowo. Bahkan, Jokowi mengaku bahwa dirinya yang menjadi sasaran.

"Saking kuatnya sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran yang jadi sasaran adalah Jokowi karena saking kuatnya bapak presiden Prabowo Subianto," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi Coba sekali-kali nyalahin Pak Prabowo gak berani," kata Jokowi berkelakar.

Karena kekuatan tersebut, Jokowi meyakini bahwa program-program yang direncanakan Prabowo akan bisa terealisasi dengan baik.

"Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi saya meyakini dibawah kepemimpinan pak Prabowo satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terealisasi dengan baik," ungkapnya.

