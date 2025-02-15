Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Prabowo Pemimpin Kuat, Jokowi: Yang Jadi Sasaran adalah Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |16:08 WIB
Sebut Prabowo Pemimpin Kuat, Jokowi: Yang Jadi Sasaran adalah Jokowi
Prabowo dan Jokowi di HUT Partai Gerindra.
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin terkuat dengan dukungan rakyat dan parlemen. Ia menyatakan hingga saat ini tidak ada yang berani mengkritik kinerja dari Prabowo. Bahkan, Jokowi mengaku bahwa dirinya yang menjadi sasaran.

"Saking kuatnya sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran yang jadi sasaran adalah Jokowi karena saking kuatnya bapak presiden Prabowo Subianto," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi Coba sekali-kali nyalahin Pak Prabowo gak berani," kata Jokowi berkelakar.

Karena kekuatan tersebut, Jokowi meyakini bahwa program-program yang direncanakan Prabowo akan bisa terealisasi dengan baik.

"Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi saya meyakini dibawah kepemimpinan pak Prabowo satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terealisasi dengan baik," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin terkuat dengan dukungan rakyat dan parlemen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184983/prabowo-AonU_large.jpg
Utus Gibran, Ini Alasan Prabowo Tak Hadir di KTT G20 Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184934/gibran-o7Mc_large.jpg
Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement