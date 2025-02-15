HUT ke-17 Gerindra, Megawati Titip Pesan ke Prabowo Lewat Puan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri turut memberikan ucapan selamat di hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra. Ucapan itu disampaikan melalaui anaknya Puan Maharani.

“Daei ibu mega lewat bu Puan Maharani menyampaikan selamat ulang tahun untuk Gerindra yang ke-17,” kata Ketua DPP PDIP, Said Abdullah di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Lewat Puan juga, Megawati disebut meyakini Indonesia akan maju dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan ibu Ketua Umum lewat mbak Puan tadi juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo insyaallah Indonesia 5 tahun ke depan akan maju sebagaimana mimpi bersama menjadi Indonesia raya,” jelas dia.

Dalam kesempatan ini, Said juga menyebut pertemuan antara Megawati dan Prabowo kian semakin dekat. Said juga mengaku berharap agar pertemuannya segera terealisasi.

“Kita doakan bersama secepatnya pertemuan kedua beliau,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)