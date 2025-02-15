Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Jalan dan Irigasi di Kulon Progo DIY, Kapolri Tekankan Soal Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |17:42 WIB
Resmikan Jalan dan Irigasi di Kulon Progo DIY, Kapolri Tekankan Soal Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembangunan jalan dan saluran irigasi serta menyerahkan bantuan sosial dalam kegiatan yang berlangsung di Bulak Sawah, Kelurahan Garongan, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Dalam sambutannya, Sigit menekankan pentingnya infrastruktur bagi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Tadi kita meresmikan pembangunan jalan yang tentu masuk ke wilayah pertanian dan juga irigasi. Harapannya, infrastruktur ini bisa bermanfaat untuk membantu para petani, khususnya di Desa Garongan, agar lebih produktif," kata Sigit, Sabtu (15/2/2025).

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan bahwa pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dan menjadikan desa tersebut sebagai salah satu lumbung padi utama di wilayahnya. 

"Dengan perbaikan saluran irigasi dan jalan menuju area persawahan, kita harapkan Desa Garongan bisa menjadi wilayah yang memiliki surplus produksi padi. Ini tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," tambahnya.

Selain infrastruktur, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kapolri menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani.

(Puteranegara Batubara)

      
