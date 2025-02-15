Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Singgung Peran Jokowi Bantu Berjalannya Program Makan Bergizi Gratis

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |18:56 WIB
Prabowo Singgung Peran Jokowi Bantu Berjalannya Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung peran Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dalam berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menyebut dirinya telah dibantu sebelum resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. 

Prabowo bercerita dirinya kerap dipanggil Jokowi yang saat itu masih menjabat Presiden. Sesekali juga, Jokowi meminta pandangan dari dirinya. 

"Pak Jokowi telah membantu, sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita," ucap Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025). 

Ia lantas menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak terlepas dari peran Jokowi. Hal itu sebab Badan Gizi Nasional -yang bertanggung jawab atas MBG- dibentuk di era Jokowi. 

"Siapa yang membentuk BGN? Siapa yang tanda tangan? itu sebelum 20 Oktober (2024), yang bentuk adalah pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk," kata Prabowo. 

 

