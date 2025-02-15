Ribuan Warga Kapuk Muara Bentrok dengan Sekuriti PIK, Begini Kronologi Lengkapnya!

JAKARTA - Ribuan warga Kapuk Muara menggelar aksi di kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (14/2/2025). Aksi unjuk rasa tersebut berujung bentrok.

Hal ini terjadi setelah petugas pengamanan khusus (Pamsus) kawasan PIK membubarkan warga secara paksa, meskipun demo tersebut awalnya berlangsung damai.

Koordinator aksi warga Kapuk Muara, Sufyan Hadi mengatakan, unjuk rasa ini terkait adanya penutupan akses jalan dari Kapuk Muara ke PIK yang telah berlangsung sejak 2015. Padahal, sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.

“Warga mengeluhkan dampak dari penutupan ini, termasuk meningkatnya risiko banjir akibat terganggunya sistem drainase serta hambatan dalam mobilitas sehari-hari,”ujarnya.

Melalui demo ini kata dia, warga akhirnya menuntut dan meminta akses darurat yang bisa digunakan oleh warga untuk keluar-masuk kawasan tersebut.

"Di daerah ini ketika hujan pasti ada yang banjir. Kalau ada akses di situ, akan mempermudah warga mencari nafkah dan aktivitas lainnya," ujar Sufyan.

Namun, meskipun sudah ada keputusan gubernur, pihak PT MP sebagai pengelola PIK tetap menolak untuk membuka akses tersebut.

Dia menduga bahwa ada kepentingan kuat di balik keputusan tersebut, sehingga pemerintah pun tampak tidak berdaya untuk mengeksekusi aturan yang sudah ditetapkan sejak bertahun-tahun lalu.

"Kami berharap besar dengan pemerintahan yang baru, yang akan dilantik pada 20 Februari ini, bisa langsung mengeksekusi pembukaan akses ini," tuturnya.