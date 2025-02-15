Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Preman Bercelana Ormas Palak dan Bubarkan Marching Band TK di Pamulang, Siswa Histeris

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |05:35 WIB
Viral! Preman Bercelana Ormas Palak dan Bubarkan Marching Band TK di Pamulang, Siswa Histeris
Preman palak guru TK di Pamulang (foto: dok ist)
TANGSEL - Aksi sejumlah preman viral di media sosial usai membubarkan kegiatan marching band salah satu TK yang disebutkan berada di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Amuk para abang jago itu dipicu permintaan jatah sejumlah uang.

Dalam video yang diunggah kembali oleh akun @infojaksel.id, Jumat (14/02/25) itu nampak 2 orang preman mengamuk. Satu pelaku mengenakan celana pendek dan seorang lainnya mengenakan celana bercorak Ormas Pemuda Pancasila (PP).

Keduanya mendatangi penyelenggara marching band. Tiba-tiba preman bercelana pendek langsung memukul wajah seorang pria yang diduga sebagai penyelenggara. Mereka mengeluarkan kalimat ancaman dan makian.

"Jagoan pada lo, hah !," hardik seorang pria bercelana Ormas PP dalam rekaman video yang diunggah.

Tak hanya itu, seorang preman bercelana Ormas pun sempat mengeluarkan sesuatu yang diduga senjata tajam dari balik pinggangnya. Aksi brutal tersebut disaksikan para guru dan siswa-siswi yang berada di lokasi.

 

