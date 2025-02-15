Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Pemuda Pecah di Flyover Pasar Rebo, Diduga Ada Dua Korban Tergeletak

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |07:53 WIB
Tawuran Pemuda Pecah di Flyover Pasar Rebo, Diduga Ada Dua Korban Tergeletak
Tawuran pemuda di Pasar Rebo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tawuran antar kelompok pemuda terus berulang di Jakarta meski kerap memakan korban. Terbaru, tawuran pecah di Pasar Rebo, dengan titik kenal di bawah fly over, Sabtu (15/2/2025) dini hari. 

Dua kelompok 'remaja tanggung' itu melakukan aksi saling serang sekira pukul 04.00 WIB dengan membawa senjata tajam di jalur menuju Depok, Jawa Barat. 

Aksi mereka pun menjadi tontonan warga yang sedang melintas. Dilihat dari unggahan akun instagram @lbj_jakarta, terdapat satu pemuda yang jatuh saat saling serang. 

Remaja dengan mengenakan hoodie putih itu pun menjadi sasaran empuk bagi kubu musuh. Terlihat dari video, ia mendapat sabetan hingga tendangan saat jatuh dengan posisi duduk di atas aspal. 

"Menurut informasi ada dua korban remaja mengalami luka akibat peristiwa ini. Namun belum diketahui pasti kondisi korban," tulis keterangan unggahan yang dimaksud.

(Awaludin)

      
