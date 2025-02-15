Preman Bercelana Ormas Ditangkap Usai Palak dan Bubarkan Marching Band TK di Tangsel

TANGSEL - Polisi bergerak cepat menyelidiki aksi premanisme dua pria yang melakukan pemalakan hingga pembubaran kegiatan marching band siswa TK, di Jalan Permata Pamulang, Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel).

Aksi kekerasan para begundal itu terjadi pada Jumat 14 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB. Mereka meminta sejumlah uang 'jatah' hingga berujung pembubaran dan kekerasan terhadap salah satu pendamping siswa.

"Kita sudah berhasil mengamankan kedua pelaku tadi malam," terang Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, Sabtu (15/02/25).

Kedua pelaku diketahui merupakan warga sekitar berinisial S dan N. Turut diamankan senjata tajam berupa pisau yang digunakan salah satu pelaku dalam aksinya kemarin.