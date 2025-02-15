Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Preman Bercelana Ormas Ditangkap Usai Palak dan Bubarkan Marching Band TK di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |09:36 WIB
Preman Bercelana Ormas Ditangkap Usai Palak dan Bubarkan Marching Band TK di Tangsel
Preman palak guru TK di Pamulang (foto: dok ist)
A
A
A

TANGSEL - Polisi bergerak cepat menyelidiki aksi premanisme dua pria yang melakukan pemalakan hingga pembubaran kegiatan marching band siswa TK, di Jalan Permata Pamulang, Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel).

Aksi kekerasan para begundal itu terjadi pada Jumat 14 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB. Mereka meminta sejumlah uang 'jatah' hingga berujung pembubaran dan kekerasan terhadap salah satu pendamping siswa.

"Kita sudah berhasil mengamankan kedua pelaku tadi malam," terang Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, Sabtu (15/02/25).

Kedua pelaku diketahui merupakan warga sekitar berinisial S dan N. Turut diamankan senjata tajam berupa pisau yang digunakan salah satu pelaku dalam aksinya kemarin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ormas Kasus Pemalakan Pemalakan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526//wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177933//warung_istri_epy_kusnandar_dipalak-QL23_large.JPG
Warung Makan Milik Istri Epy Kusnandar Diduga Jadi Sasaran Pungli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759//penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162606//preman_tanah_abang_palak_tukang_cilok-Ow9t_large.jpg
Preman Tanah Abang Tega Palak dan Rusak Gerobak Cilok yang Baru Mulai Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157504//bang_jago_cengkareng_ditangkap-SCrQ_large.jpg
Ngaku Anggota Ormas, Bang Jago Cengkareng Todong PKL Pakai Sangkur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/338/3155941//preman_kampung_ditangkap-LUv6_large.jpg
Viral! Jagoan Kampung Palak Sopir Travel Rp300 Ribu untuk Beli Sabu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement