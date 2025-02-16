Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

239 Kepala Daerah Jalani Tes Kesehatan di Kemendagri Pagi Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |09:32 WIB
239 Kepala Daerah Jalani Tes Kesehatan di Kemendagri Pagi Ini
JAKARTA  - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pemeriksaan kesehatan kepada 481 kepala daerah terpilih berdasarkan hasil Pilkada 2024. Demikian tertuang dalam surat radiogram Kemendagri (RDG) Nomor 100.2.1.3/698/SJ.

Berdasarkan surat tersebut, sebelum melakukan tes kesehatan, kepala daerah dan wakil yang terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota akan registrasi kehadiran terlebih dahulu.

Adapun pemeriksaan kesehatan dibagi menjadi tiga sesi, yakni sesi pertama pukul 08.00 hingga 10.00 WIB, lalu sesi kedua pukul 10.00 hingga 12.00 WIB, dan sesi ketiga pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB.

"Kepala daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) terpilih diwajibkan melakukan registrasi kehadiran, dan pemeriksaan kesehatan pada hari Minggu dan Senin tanggal 16 dan 17 Februari 2025 pukul 08.00 sampai 15.00 WIB dalam tiga sesi," bunyi surat RDG dikutip Minggu (16/2/2025).

Diketahui, pada Minggu 16 Februari 2025 terdapat sebanyak 239 kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. 

Di antaranya adalah Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution-Surya, Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno.

 

