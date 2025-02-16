Kehadiran Pengungsi dari Majapahit Jadi Malapetaka di Tanah Sunda

LARANGAN pernikahan antara Jawa dan Sunda nyaris membuat konflik kembali di tanah Sunda. Saat itu Kerajaan Galuh di tanah Jawa bagian barat memang nyaris terjadi perang saudara, akibat adanya pelanggaran sang penguasa Galuh kala itu Raja Dewa Niskala.

Ketika itu Kerajaan Galuh kebetulan memang terpecah menjadi dua penguasa yang sama-sama mengklaim sebagai raja. Sosok yang berkuasa di Kerajaan Galuh dikisahkan yakni Dewa Niskala dan Prabu Susuktunggal, yang berkuasa dengan gelar yang sama.

Di saat yang sama Kerajaan Majapahit konon tengah diterpa gonjang-ganjing dan ketidakstabilan keamanan. Hal ini membuat banyak gelombang pengungsi masyarakat Jawa terutama Majapahit ke wilayah Sunda, yang kala itu Kerajaan Galuh.

Gelombang pengungsian dari Jawa bagian timur atau bahkan dari tanah Majapahit berdatangan ke Kawali, ibu kota Kerajaan Galuh. Dikutip dari buku "Hitam Putih Pajajaran : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran" atau Fery Taufiq El Jaquenne, mengisahkan bagaimana gelombang pengungsian itu terus berdatangan ke ibu kota Kwali, Galuh.

Melihat banyak pengungsi dari Majapahit, Dewa Niskala pun menyambut dengan baik. Bahkan kerabat Prabu Kertabumi Raja Majapahit, yang bernama Raden Babirin dijodohkan dengan salah satu putrinya. Sedangkan Dewa Niskala menikah dengan salah satu pengungsi wanita bersama Raden Babirin juga.

Tapi hal ini mengundang kemarahan Raja Susuktunggal. Sebab dalam Kerajaan Sunda Galuh telah menyepakati bahwa masyarakat Sunda tidak boleh menikah dengan masyarakat Majapahit pasca tragedi Perang Bubat.

Atas pelanggaran yang dilakukan Raja Dewa Niskala, Raja Susuktunggal semakin geram. Raja Susuktunggal ingin melampiaskan kemarahan ini dengan bertarung melawan Raja Dewa Niskala.