Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelunasan Biaya Haji Khusus Diperpanjang hingga 21 Februari 2025

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |17:05 WIB
Pelunasan Biaya Haji Khusus Diperpanjang hingga 21 Februari 2025
Ilustrasi ibadah haji (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka masa perpanjangan konfirmasi keberangkatan dan pelunasan biaya perjalanan bagi jamaah haji khusus. Perpanjangan dibuka karena masih ada 1.838 kuota yang belum terisi.

Pada tahap pertama konfirmasi keberangkatan dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus 1446 H/2025 M dibuka pada 24 Januari sampai 7 Februari 2025 Pukul 15:00 WIB. Hingga penutupan, ada 11.232 jamaah yang melakukan konfirmasi keberangkatan dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus. Kemudian, ada 3.235 jamaah yang melakukan pelunasan dengan status cadangan.

“Sebanyak 3.235 jamaah haji khusus yang awalnya berstatus cadangan saat melunasi Bipih, telah ditetapkan statusnya menjadi masuk kuota Jamaah Haji Khusus 1446 H/2025 M. Sehingga, sisa kuota Haji Khusus menjadi 1.838 Jamaah,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan dikutip dari laman Kemenag, Minggu (16/2/2025).

“Karena masih ada sisa kuota, kita buka perpanjangan konfirmasi keberangkatan dan pelunasan Bipih khusus, dari 17 sampai 21 Februari 2025,” ujarnya.

Nugraha Stiawan menjelaskan, sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M, pada tahap perpanjangan, pengisian sisa kuota haji khusus diperuntukkan bagi:

a. Jamaah Haji Khusus yang saat konfirmasi dan pelunasan pengisian kuota mengalami kegagalan sistem;
b. Pendamping Jamaah Haji Khusus lanjut usia;
c. Jamaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
d. Jamaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
e. Jamaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173634/jamaah-bUYJ_large.jpg
Usul Pembagian Kuota Haji ke Provinsi Didasari Daftar Tunggu, Antrean Sama 26,4 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165175/dpr-mWhl_large.jpg
RUU Haji On The Track, DPR: 26 Agustus Dibawa ke Rapat Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165112/dpr-ysqE_large.jpg
Ditjen PHU Kemenag Bakal Dihapus jika BP Haji Jadi Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165096/dpr-Xa5W_large.jpg
Panja RUU Haji dan Umrah Gelar Rapat Timus-Timsin, Hasilnya Diputuskan di Komisi VIII DPR Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144640/dpr-jrUT_large.jpg
DPR Dorong Haji Furoda Diatur di RUU PIHU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144569/mui-zatA_large.jpg
MUI: Visa Haji Furoda Tidak Terbit Merupkan Hak Prerogatif Arab Saudi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement