Terima KTA Gerindra, Bobby: Soal Jabatan Tunggu Arahan Prabowo

JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih, Bobby Nasution resmi menerima kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra saat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Gerindra di Hambalang, Jawa Barat, Kamis 13 Februari 2025.

"Ya KTA-nya kemarin sudah secara simbolis diberikan bapak Ketua Umum, yang diberikan kepada kami gubernur-gubernur terpilih kemarin," kata Bobby usai menjalani tes kesehatan di Gedung F Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Bobby tidak menjawab secara lugas saat ditanya, apakah Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra memberikan jabatan khusus kepadanya atau tidak. Namun, Bobby mengatakan, dirinya akan menunggu arahan dari Prabowo perihal jabatannya di Partai Gerindra.

"Ya nanti kita tunggu petunjuk dan arahan," katanya.

Adapun, Bobby Nasution merupakan salah satu tokoh yang didukung oleh Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Selain Bobby, Prabowo juga memberikan KTA kepada Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmaf Luthfi. Diketahui, Lutfhi juga didukung oleh partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

(Arief Setyadi )