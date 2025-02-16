Dubes RI untuk Polandia Anita Lidya Luhulima Meninggal, KBRI Warsawa Berduka

JAKARTA - Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Anita Lidya Luhulima tutup usia di Jakarta pada Sabtu 15 Februari 2025 malam sekira pukul 22.12 WIB. Kabar duka disampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Warsawa melalui laman Instagram resminya.

Berdasarkan unggahan laman Instagram @indonesianinwarsaw, Anita meninggal dunia pada usia 57 tahun.

"Dengan berat hati KBRI Warsawa menyampaikan berita dukacita, telah meninggal dunia, pada hari Sabtu, 15 Februari 2025 pukul 22.12 WIB, di Jakarta, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Polandia, YM Anita Lidya Luhulima. Semoga almarhum beristirahat dengan tenang," tulis laman Instagram @indonesianinwarsaw dikutip, Minggu (16/2/2025).

Sekadar informasi, Anita kala itu dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Polandia saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Desember 2021 sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 139 P yang ditetapkan pada 16 November 2021. Ketika itu, Anita dilantik dengan 11 duta besar RI lainnya.

Sebelum menjadi dubes RI untuk Polandia, Anita pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Kemudian, saat berkarier sebagai Dubes RI untuk Polandia, Anita memimpin KBRI Warsawa dalam mempromosikan kerja sama perdagangan, investasi, serta memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata Indonesia di Polandia secara intensif. Adapun salah satu kegiatan yang diikuti KBRI Warsawa di bawah Dubes Anita adalah Warsaw Food Expo selama dua tahun berturut-turut pada Mei 2023 dan Mei 2024.



(Arief Setyadi )