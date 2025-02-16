Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Presiden Bakal Beri Wejangan di Retreat Kepala Daerah 

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |21:10 WIB
Mantan Presiden Bakal Beri Wejangan di Retreat Kepala Daerah 
Wamendagri Bima Arya (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut pihaknya mengundang mantan Presiden dalam kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 22-28 Februari nanti.  

Hal ini semula saat dikonfirmasi apakah dalam kegiatan retreat nanti, tidak akan mengundang pembicara dari luar Negeri sebagaimana dilakukan dalam retreat Kabinet pemerintahan Prabowo sebelumnya. Ia pun membenarkannya.

Dalam retreat kepala daerah nanti, pemateri berasal dari para menteri, Lemhanas dan yang paling penting arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Dan mungkin nanti ada juga mantan Presiden yang akan berbicara," kata Bima Arya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Kendati demikian, dia belum mau menyebut siapa mantan Presiden yang akan diundang di acara Retreat nanti. Ia meminta kepada awak media bersabar untuk melihat siapa mantan Presiden yang berbicara di hadapan para kepala daerah tersebut.

"Nantilah, ada mantan presiden akan berbicara," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
