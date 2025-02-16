Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Staf Khusus Kasad Dimutasi Panglima TNI

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |23:04 WIB
7 Staf Khusus Kasad Dimutasi Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Ist)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi sejumlah staf khusus (Stafsus) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Mereka yang digeser masuk dalam gelombang baru rotasi dan mutasi yang dilakukan Panglima TNI.

Dalam surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, setidaknya ada 52 perwira tinggi (Pati) yang dirotasi dan mutasi. Di antaranya, adalah Stafsus Kasad.

"Surat Keputusan Panglima TNI tersebut mencakup sebanyak 52 Perwira Tinggi (Pati), yang terdiri dari 31 Pati TNI AD, 19 Pati TNI AL, dan 2 Pati TNI AU," ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (16/2/2025).

Berikut daftar Stafsus Kasad yang dimutasi:

1. Letjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya, Sp.THT-KL., MARS. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

2. Brigjen TNI Parwito, S.I.P., M.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam.

3. Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit, S.H., M.H. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

 

Halaman: 1 2
1 2
      
