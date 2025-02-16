Saksikan Morning Zone Hitung-hitungan Juara Dunia MotoGP 2025, Senin 17 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA – Ajang MotoGP 2025 akan segera bergulir. Balapan seri perdana akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.

Sebelumnya, Tes Pramusim MotoGP 2025 sudah selesai digelar dalam dua sesi yakni Malaysia (5-7 Februari) dan Thailand (12-13 Februari). Para pembalap kini fokus menatap seri pertama akhir bulan nanti.

Saat ini, sorotan tertuju pada sejumlah pembalap. Namun tidak hanya pembalap top yang difavoritkan juara. Beberapa nama juga ramai diperbincangkan karena dinilai berpotensi jadi kuda hitam.

Lantas, siapa saja pembalap yang akan berpeluang menjuarai MotoGP 2025?

(Fahmi Firdaus )