HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Hitung-hitungan Juara Dunia MotoGP 2025, Senin 17 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |23:14 WIB
Saksikan Morning Zone Hitung-hitungan Juara Dunia MotoGP 2025, Senin 17 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Hitung-hitungan Juara Dunia MotoGP 2025
A
A
A

JAKARTA – Ajang MotoGP 2025 akan segera bergulir. Balapan seri perdana akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.

Sebelumnya, Tes Pramusim MotoGP 2025 sudah selesai digelar dalam dua sesi yakni Malaysia (5-7 Februari) dan Thailand (12-13 Februari). Para pembalap kini fokus menatap seri pertama akhir bulan nanti.

Saat ini, sorotan tertuju pada sejumlah pembalap. Namun tidak hanya pembalap top yang difavoritkan juara. Beberapa nama juga ramai diperbincangkan karena dinilai berpotensi jadi kuda hitam.

Lantas, siapa saja pembalap yang akan berpeluang menjuarai MotoGP 2025?

Saksikan Morning Zone edisi Senin 17 Februari 2025, pukul 08.00 Wib yang membahas secara lengkap, Hitung-hitungan Juara Dunia MotoGP 2025 dengan narasumber Pengamat MotoGP Hendry Wibowo bersama Redaktur Okezone Wikanto Arungbudoyo, dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com.

(Fahmi Firdaus )

      
Topik Artikel :
MotoGP 2025 MotoGP Morning Zone
