HOME NEWS NASIONAL

Laksda Yoos Suryono Hadi Dimutasi, Laksda Fauzi Ditunjuk Panglima TNI Jadi Pangkoarmada I

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |00:52 WIB
Laksda Yoos Suryono Hadi Dimutasi, Laksda Fauzi Ditunjuk Panglima TNI Jadi Pangkoarmada I
Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser Laksda TNI Yoos Suryono Hadi dari jabatannya sebagai Pangkoarmada I. Posisinya digantikan Laksda TNI Fauzi.

Rotasi dan mutasi tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

"Surat Keputusan Panglima TNI tersebut mencakup sebanyak 52 Perwira Tinggi (Pati), yang terdiri dari 31 Pati TNI AD, 19 Pati TNI AL, dan 2 Pati TNI AU," ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (16/2/2025).

Laksda Yoos Suryono Hadi, dimutasi dari Pangkoarmada I menjadi Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI AL. Mutasi dilakukan dalam rangka pensiun.

Sementara Laksda TNI Fauzi, sebelum ditunjuk sebagai Pangkoarmada I menjabat Wadan Kodiklatal. Pada mutasi kali ini, setidaknya ada 19 Pati TNI AL yang dimutasi.

 

