Hari Ini, Polisi Periksa Prasetyo Edi Terkait Korupsi Lahan Cengkareng

JAKARTA - Politikus PDIP, Prasetyo Edi Marsudi bakal menjalani pemeriksaan sebagai saksi, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (Rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar) di Bareskrim Mabes Polri, Senin 17 Februari 2025.

Wakil Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Wakakortas Tipidkor), Brigjen Arief Adiharsa mengatakan, Prasetyo Edi terjadwal bakal menjalani pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB.

"Sementara belum ada perubahan, menurut hasil komunikasi dengan penyidik, beliau janji akan hadir sekira pukul 10," kata Arief saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025).

Sejatinya pemeriksaan Prasetyo dijadwalkan pada Senin 10 Februari 2025, namun yang bersangkutan meminta untuk penjadwalan ulang, dan menyepakati agar dilakukan pada Senin 17 Februari 2025.

"Ini ada pihak tertentu yang akan kami klarifikasi. Itu saudara Prasetyo dan kita akan minta keterangannya," kata Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) Polri Irjen Cahyono Wibowo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 13 Februari 2025.