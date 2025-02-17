Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini Muntahkan Abu Vulkanik 800 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu vulkanik 800 meter di atas puncak. Letusan teramati pada Senin (17/2/2025), pukul 09.53 waktu setempat atau WIT.

"Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Senin, 17 Februari 2025, pukul 09:53 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 800 m di atas puncak (± 2125 m di atas permukaan laut)," ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ibu Axl Roeroe dalam keterangan resminya, Senin.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 79 detik.

Saat ini, otoritas kegunungapian atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menetapkan status aktivitas vulkanik pada level III atau ‘siaga’. Status ini telah berlaku sejak 28 Januari 2025.

Dengan adanya status ini, PVMBG merekomendasikan tidak adanya aktivitas masyarakat, termasuk pendakian, di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

"Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata)," imbaunya.

(Arief Setyadi )